Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу вторжения российских дронов в Польшу.

Американский лидер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше.

Об этом сообщает Rapid Response 47 в соцсети Х.

Новая позиция Трампа по поводу атаки российских дронов на Польшу

Трампа спросили, что он собирается делать в отношении Путина, поскольку российские дроны вторглись в Польшу, в частности, могут ли быть введены санкции.

— Я не собираюсь никого защищать, они (дроны) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае, — кратко ответил американский лидер.

Это заявление контрастирует с предыдущими словами Трампа, когда он предположил, что российские беспилотники могли ошибочно залететь в Польшу.

Тогда президент США сказал журналистам, что не исключает случайного характера инцидента. Он заявил, что в любом случае не рад всей этой ситуации и намерен осудить Россию “даже за то, что она близка к этой границе”.

Напомним, что в ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников пересекли границу с Польшей.

Польские силы ПВО смогли сбить четыре дрона.

Один из российских беспилотников попал в жилой дом в Люблинском воеводстве, в населенном пункте Вирики-Воля, повредив помещение и автомобиль.

