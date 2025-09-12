Трамп сделал новое заявление по поводу атаки российских дронов на Польшу
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу вторжения российских дронов в Польшу.
Американский лидер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше.
Об этом сообщает Rapid Response 47 в соцсети Х.
Новая позиция Трампа по поводу атаки российских дронов на Польшу
Трампа спросили, что он собирается делать в отношении Путина, поскольку российские дроны вторглись в Польшу, в частности, могут ли быть введены санкции.
— Я не собираюсь никого защищать, они (дроны) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае, — кратко ответил американский лидер.
Это заявление контрастирует с предыдущими словами Трампа, когда он предположил, что российские беспилотники могли ошибочно залететь в Польшу.
Тогда президент США сказал журналистам, что не исключает случайного характера инцидента. Он заявил, что в любом случае не рад всей этой ситуации и намерен осудить Россию “даже за то, что она близка к этой границе”.
Напомним, что в ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников пересекли границу с Польшей.
Польские силы ПВО смогли сбить четыре дрона.
Один из российских беспилотников попал в жилой дом в Люблинском воеводстве, в населенном пункте Вирики-Воля, повредив помещение и автомобиль.