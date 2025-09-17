Із заявою президента США Дональда Трампа про “випадковість” атаки дронами Польщі з боку РФ у ніч на 10 вересня не згодна абсолютна більшість поляків.

Опитування щодо “випадковості” атаки дронами Польщі

Згідно з опитуванням IBRiS, 81,7% поляків не вважають, що вторгнення російських дронів у польський повітряний простір було помилкою, як це припустив президент США Дональд Трамп, пише wiadomosci.wp.pl.

Погоджуються з таким припущенням голови Штатів лише 10,6% і ще 7,7% респондентів не мають думки з цього питання.

Видання зазначає, що заява Трампа про те, що інцидент міг бути помилкою, зазнала різкої критики у Польщі.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр Радослав Сікорський та лідер партії Право і справедливість (PiS) Ярослав Качинський рішуче відкинули це тлумачення.

– Ні, це не була помилка, – написав Сікорський у соціальних мережах.

Водночас опитування продемонструвало відмінності у сприйнятті атаки Польщі серед виборців різних партій. Найбільшу підтримку теорії помилки мають виборці Конфедерації (18%), Громадянської коаліції (17%) та Нових лівих (17%). Найбільш скептично до цього пояснення ставляться ж виборці ПіС, на думку лише 4% респондентів, це могла бути випадковість.

Опитування було проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS 13-14 вересня 2025 року на вибірці з 1067 поляків. Його зробили за допомогою комп’ютерних телефонних інтерв’ю (CATI).

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня понад 20 російських безпілотників перетнули кордон із Польщею.

12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що масована атака російських дронів на Польщу нібито могла бути помилкою.

Згодом президент США зробив нову заяву, зазначивши, що російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі. Що контрастує з його попередньою заявою.

