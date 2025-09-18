Для многих пожилых людей отопительный сезон становится самым большим испытанием для семейного бюджета. Впрочем, государство предусмотрело механизм поддержки – жилищные субсидии, которые помогают оплачивать коммунальные услуги в холодный период года.

Как получить субсидию на отопительный сезон в 2025-2026 годах и кто может это сделать, читайте в нашем материале.

Кому нужно обратиться за переназначением субсидии на 2025-2026

ПФУ сообщает, что с 1 октября в Украине официально стартует новый отопительный сезон, а вместе с ним – и очередной субсидионный период.

Сейчас смотрят

Переназначение субсидии на отопительный сезон в большинстве случаев происходит автоматически. Пенсионный фонд автоматически продлит выплаты тем домохозяйствам, которые уже получают жилищную субсидию, а также тем, кому на лето была назначена так называемая нулевая субсидия.

Для этих категорий людей никаких дополнительных заявлений или визитов в органы Фонда не требуется, ведь все происходит без их участия.

Впрочем, есть случаи, когда обращение обязательно:

если семья подает документы на субсидию впервые;

если ранее было отказано в помощи из-за долгов или отсутствия официальных доходов;

если изменился состав зарегистрированных жильцов или социальный статус кого-то из членов семьи.

В таких случаях необходимо лично подавать заявление и декларацию.

Есть также категории людей, которые еще с 1 мая этого года должны были оформлять субсидию на летний период:

это те, кто зарегистрирован в жилье, но фактически там не проживает, или наоборот проживает без регистрации;

внутренне перемещенные лица, которые получают помощь по адресу, который отличается от адреса прописки;

арендаторы, которые снимают жилье и оплачивают коммунальные услуги.

Если эти граждане не успели подать документы летом, они обязаны обратиться сейчас, чтобы субсидия им была назначена уже на осенне-зимний период.

Сделать это можно лично в отделениях Пенсионного фонда, отправив документы по почте или подав их онлайн. Кроме того, заявления принимают уполномоченные лица сельских, поселковых и городских советов.

Субсидия на отопительный сезон 2025-2026: когда подавать заявление

Важно и время подачи заявления. Субсидия назначается с того месяца, когда человек обратился, и действует до окончания отопительного сезона. Если документы подать в первые два месяца с его начала, выплаты начислят с октября, но не ранее момента, когда возникло право на помощь.

При этом расчет зимней субсидии происходит на основе доходов за первое и второе полугодие текущего года, а в случае с пенсиями учитывается показатель за август. Именно эти данные определяют, имеет ли семья право на помощь и каков будет ее размер.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.