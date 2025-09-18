Для багатьох літніх людей опалювальний сезон стає найбільшим випробуванням для сімейного бюджету. Утім, держава передбачила механізм підтримки – житлові субсидії, які допомагають оплачувати комунальні послуги в холодний період року.

Як отримати субсидію на опалювальний сезон у 2025-2026 роках та хто може це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Кому потрібно звернутися за перепризначенням субсидії на 2025-2026

ПФУ повідомляє, що з 1 жовтня в Україні офіційно стартує новий опалювальний сезон, а разом із ним – і черговий субсидійний період.

Зараз дивляться

Перепризначення субсидії на опалювальний сезон у більшості випадків відбувається автоматично. Пенсійний фонд автоматично продовжить виплати тим домогосподарствам, які вже отримують житлову субсидію, а також тим, кому на літо було призначено так звану нульову субсидію.

Для цих категорій людей жодних додаткових заяв чи візитів до органів Фонду не потрібно, адже все відбувається без їхньої участі.

Утім, є випадки, коли звернення обов’язкове:

якщо родина подає документи на субсидію вперше;

якщо раніше було відмовлено у допомозі через борги або відсутність офіційних доходів;

якщо змінився склад зареєстрованих мешканців чи соціальний статус когось із членів сім’ї.

У таких випадках потрібно особисто подавати заяву та декларацію.

Є також категорії людей, які ще з 1 травня цього року мали оформлювати субсидію на літній період:

це ті, хто зареєстрований у житлі, але фактично там не мешкає, або навпаки проживає без реєстрації;

внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу за іншою адресою, ніж зазначена у прописці;

орендарі, які винаймають житло й оплачують комунальні послуги.

Якщо ці громадяни не встигли подати документи влітку, вони зобов’язані звернутися тепер, щоб субсидію їм призначили вже на осінньо-зимовий період.

Зробити це можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду, відправивши документи поштою чи подавши їх онлайн. Крім того, заяви приймають уповноважені особи сільських, селищних та міських рад.

Субсидія на опалювальний сезон 2025-2026: коли подавати заяву

Важливим є й час подачі заяви. Субсидія призначається з того місяця, коли людина звернулася, і діє до завершення опалювального сезону. Якщо документи подати в перші два місяці від його початку, виплати нарахують з жовтня, але не раніше моменту, коли виникло право на допомогу.

При цьому розрахунок зимової субсидії відбувається на основі доходів за перше та друге півріччя поточного року, а у випадку з пенсіями враховується показник за серпень. Саме ці дані визначають, чи має родина право на допомогу та який буде її розмір.

Читайте також Субсидії в Україні: що зміниться з 1 вересня

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.