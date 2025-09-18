Новости, которым доверяют: Факты ICTV отмечают 25 лет в эфире
Быть первым в новостях, говорить честно и ответственно — таким был и остается лозунг информационно-аналитической программы Факты ICTV, которая за 25 лет работы стала частью повседневной жизни украинцев.
Это тысячи эфиров и людей, которые ежедневно работали над тем, чтобы зритель получал правдивую и актуальную информацию.
Однако Факты ICTV — это не только новости, но и команда, которая творит историю.
— Как бы ни менялись технологии, но сердце Фактов останется неизменным — это редакция, в которой люди работают ради людей.
В которой отвечают своим именем за качество и не идут на компромиссы, — рассказал СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.
Ему хочется навсегда сохранить в Фактах ICTV неравнодушие и способность смотреть на каждое решение и историю не как на конвейер новостей, а как на событие, имеющее значение, даже если изменится все остальное.
Александр Богуцкий подчеркнул, что за 25 лет работы Фактов ICTV лично для него самым важным был старт, без которого ничего бы не было.
— Конечно, и люди, которые присоединились к Факты с самого начала и сформировали новости именно такими, какими мы их знаем и любим. Я хотел бы видеть Факты — новостями счастливой страны. Хочется верить, что через 5-10 лет война останется позади, а мы станем обществом, объединенным вокруг ценности построения справедливой и сильной страны.
Факты же будут рассказывать о лучших решениях, которые делают нашу страну счастливой, — убежден СЕО Starlight Media.
— Я всегда говорю молодым журналистам: эта профессия открывает любые двери, в хорошем смысле этого слова. Если ты хочешь записать интервью с Брэдом Питтом, в конце концов ты его запишешь. Наиболее настойчивые побеждают, — считает руководитель информационной службы Факты ICTV, телеведущая Елена Фроляк.
По ее словам, Факты ICTV сделали миллион сюжетов, которые стали резонансными и помогли людям.
Елена Фроляк убеждена, что если в этой профессии работают неравнодушные люди, особенно с завышенным чувством справедливости, то они могут горы свернуть.
Шеф-редактор Фактов ICTV Виктор Сорока отметил, что иногда журналистам приходится работать в экстремальных условиях. Такими были первые недели полномасштабной войны. Тогда была только работа — без сна и отдыха.
— Мы спали, ели и жили на работе, чтобы зритель видел, что наша команда в столице, чтобы ВСУ видели, что мы их поддерживаем, — сказал он.
Однако Виктор Сорока вспомнил и самую странную локацию, в которой ему приходилось работать.
— Однажды мы облетели Чернобыльскую станцию на вертолете с министром чрезвычайных ситуаций над самым устьем четвертого реактора — это было еще до строительства саркофага. Впечатления незабываемые. А потом общались с самоселами. Они угощали нас чернобыльскими бомбами-рыбочками. Это было страшно, грустно и щемяще одновременно, — поделился он.
Именно зрители вдохновляют работать в сложные времена, отметила ведущая программы Факты Оксана Гутцайт. Журналистка вспомнила, каким был ее первый рабочий день в команде.
— О, это была очень интересная история. Первый день на Фактах до сих пор помню. Тогда на принтере не работала буква “я”. Она была перевернута и прыгала на другие буквы. В тексте это было смешно. Но я волновалась, поэтому до сих пор помню, — сказала она.
Оксана Гутцайт отметила, что ведущие новостей всегда чувствуют, как их работа меняет жизнь людей.
— Как мы подадим информацию — так и будут воспринимать зрители. Так же они потом будут жить с этим или как-то менять свою жизнь. Самый эмоциональный момент — сдержать слезы. Все, что касается войны — когда много погибших, тогда иногда невозможно сдержать слезы даже в эфире, — отметила она.
Ведущий Факты. Спорт Андрей Ковальский убежден, что журналистика за последние 25 лет изменилась коренным образом.
— Когда я начинал работать, мы писали все от руки на листах. Нужно было на мероприятии максимально собирать информацию. Сейчас это проще. Например, когда я ехал на съемки, то не записывал себе турнирную таблицу Чемпионата Украины по футболу или хоккею, потому что их можно легко найти на официальном сайте, — отметил он.
— Во время Революции Достоинства ко мне в гости на эфир приходил Филарет. Я спросил у него о возможности объединения церквей. Он так глубоко на меня посмотрел, и было видно, что его это заинтересовало. Теперь у нас есть ПЦУ, то есть я к этому тоже немного причастен, — вспомнил ведущий программы Факты Петр Демянчук.
По его мнению, главное — сохранить те ценности, которые были заложены 25 лет назад и чтятся до сих пор. Он отметил, что сменилось несколько поколений журналистов, но дух партнерства, поддержки, уважения, дружеских отношений и доверия сохраняется до сих пор.
— Быть частью Фактов — это ответственность, гордость, вдохновение! Это дело и команда, которую я люблю, — признается ведущая программы Факты Анастасия Мазур.
Журналистка поделилась, что пришла в команду Фактов в 2007 году, в спортивную редакцию. А уже через пять лет, во время Евро-2012, она “выросла до новостей”. Анастасия Мазур подчеркнула, что это была большая мечта, которая осуществилась.
Каждый член команды Фактов — это вдохновляющий пример для подражания — подчеркнул журналист и ведущий программы Факты. Спорт Вячеслав Цимбалюк.
— Елена Фроляк вдохновляет движущей силой и лидерством. Она — локомотив нашей редакции. Виктор Сорока — взвешенностью и хладнокровием в любой ситуации. Военкор Олег Корниенко — фанатичной преданностью миссии, которую он выполняет на передовой. Юля Коник — безудержной энергией и заряженностью на работу. Оксана Дихнич — умением “разрулить” любую ситуацию. Этот список можно продолжать еще долго, — поделился он.
Вячеслав Цимбалюк вспомнил, что больше всего среди проведенных эфиров ему запомнился финал Кубка УЕФА 2009 года, когда Шахтер играл с Вердером. Тогда журналист ждал, чтобы сообщить результат в прямом эфире, однако матч затянулся.
— Когда судья дал финальный свисток, мы с коллегами истошно кричали, радуясь победе Шахтера. Но эфир был уже через две минуты. Вести его пришлось полусорванным голосом, — сказал он.
Ведущая программы Факты Юлия Сеник убеждена, что каждый член команды — легенда своего фронта: от редактора, который успевает все, до гримера, спасающего за минуту до эфира.
— Но больше всего вдохновляет ощущение, что мы все — одна боевая машина, которая работает на одном дыхании. У нас есть традиция — выходить в эфир, даже когда вокруг сирены или взрывы. Это уже часть ДНК Фактов, — подчеркнула Сеник.
— За каждое сказанное слово мы осознаем свою ответственность и понимаем, как сильно это может повлиять на общество и страну, — обратил внимание журналист Факты ICTV, военный корреспондент Олег Корниенко.
Освобождение Бучи — один из сюжетов, который запомнился ему на всю жизнь.
— Я был первым из журналистов, кто попал в город после деоккупации. У меня до сих пор время от времени всплывают перед глазами эти тела, братская могила, захоронения во дворах. Казалось, что то, что я увидел, ни одним словом не описать в сюжете, — вспомнил корреспондент.
Сейчас журналисту приходится работать недалеко от линии фронта.
— Недавно поехал на дорогу смерти Доброполье-Краматорск. На второй день узнал, что я был в окружении врага. Когда в 10 метрах от тебя взрываются дроны, снаряды, авиабомбы. Ты прощаешься с жизнью, но удача не покидает, — сказал Корниенко.
Журналистка Факты ICTV Ольга Чайко вспомнила один из теплых моментов, когда поняла, что это именно ее место работы.
— У сына в детском саду начался карантин. Врач сказала, чтобы я забирала его домой. Я в шоке, ведь только что устроилась на работу, и сразу нужно идти на больничный. Понимаю, что не справилась, другой набор тревожных мыслей. На что редактор-координатор говорит: “Бери спокойно больничный, а потом выходи. Ждем”. Именно так я поняла, что это место работы — мое, — поделилась Чайко.
Однако журналистке приходилось работать и в экстремальных условиях, в частности в микрорайоне Остров в Херсоне в декабре 2022 года.
— Заехать под обстрелами мы смогли. А чтобы выехать, пришлось прятаться на разбитых дачах и ждать, пока у россиян начнется обед. Рассказали этот эпизод сотрудникам ГСЧС. Они покрутили пальцем у виска и сказали, что сами не рискуют туда заезжать не в бронированных машинах, — отметила она.
— Благодаря Фактам я встретила своего мужа. Это была съемка в Михайловском Златоверхом соборе — первая литургия митрополита Епифания в должности главы Православной церкви Украины. Мы шутим, что нас благословил сам Епифаний, — признается журналистка Оксана Михайлова.
Она поделилась, что было неожиданно и приятно, когда около года назад главный редактор Фактов ICTV Елена Фроляк рассказала в прямом эфире о рождении ее первенца Остапа.
— Наш привычный ритм изменился — от иногда удаленной работы до работы под ракетными ударами. За последние 5 лет команда пережила немало стрессовых ситуаций. Мы сняли самые страшные кадры: деоккупацию населенных пунктов, поиск людей под завалами после обстрелов. Держит только мысль о дне, когда мы будем делать материал о возвращении военных домой и тишине на всей линии фронта, — отметила корреспондент Кристина Величанская.
Журналистка вспомнила одну из своих первых съемок о раненом военном, который потерял во время АТО несколько пальцев и не мог сделать себе биометрический паспорт для выезда за границу.
По ее словам, тогда в правилах не было прописано, что делать тем, кто не может сдать все отпечатки, поэтому военному постоянно отказывали. Но благодаря огласке о таких людях позаботились, изменив условия.
— Из первых съемок и эфиров запомнился марш УПА в Киеве, а также командировка в Донецк, где погибли горняки на шахте Засядько, — вспомнил журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент Василий Сафьянюк.
О том, что работа журналистов меняет жизнь людей, признается он, впервые почувствовал после съемок очередного строительного скандала. Сафьянюк выразил надежду, что самое важное событие еще впереди — победа Украины.
На протяжении четверти века Факты вместе с украинским народом в самые важные моменты его истории. Журналисты не только фиксируют и комментируют события — они задают важные вопросы, поддерживают людей и влияют на их судьбы.
— Мы сделали тысячи сюжетов, которые стали резонансными и помогли людям: от простых историй, когда появлялась дорога или асфальт, до рассказов о больших событиях, которые меняли жизнь. За этим — неравнодушие наших журналистов, и именно оно делает Факты уникальными.
Какими бы ни были технологии, сердцем Фактов всегда будет редакция. Это люди, которые отвечают своим именем за качество и никогда не ставят охват выше проверенных фактов. И что останется навсегда — неравнодушие и способность видеть в каждой истории больше, чем просто очередную новость. Для Фактов каждое событие имеет значение.
Уже 25 лет Факты доказывают: свет в конце туннеля есть — и это факт. Каждая черная полоса заканчивается рано или поздно. Это тоже факт. Каждая ночь, даже полярная, заканчивается рассветом. И это факт. Потому что самое темное время всегда перед рассветом. И это тоже факт.
Потому что украинцы — творческие, несокрушимые, независимые, смелые и единые. Они победят и восстановятся. Мы победим. И это также факт.
В юбилейном ролике — 25 лет на экране, в кадре, в сердце страны.
25 лет правды. 25 лет доверия. 25 лет вместе.
Факты держат мир.