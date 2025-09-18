Новости, которым доверяют: Факты ICTV отмечают 25 лет в эфире

Быть первым в новостях, говорить честно и ответственно — таким был и остается лозунг информационно-аналитической программы Факты ICTV, которая за 25 лет работы стала частью повседневной жизни украинцев.

Это тысячи эфиров и людей, которые ежедневно работали над тем, чтобы зритель получал правдивую и актуальную информацию.

Однако Факты ICTV — это не только новости, но и команда, которая творит историю.

— Как бы ни менялись технологии, но сердце Фактов останется неизменным — это редакция, в которой люди работают ради людей. В которой отвечают своим именем за качество и не идут на компромиссы, — рассказал СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Ему хочется навсегда сохранить в Фактах ICTV неравнодушие и способность смотреть на каждое решение и историю не как на конвейер новостей, а как на событие, имеющее значение, даже если изменится все остальное.

Александр Богуцкий подчеркнул, что за 25 лет работы Фактов ICTV лично для него самым важным был старт, без которого ничего бы не было.