Новини, яким довіряють: Факти ICTV відзначають 25 років в ефірі

Бути першим у новинах, говорити чесно й відповідально – таким було й залишається гасло інформаційно-аналітичної програми Факти ICTV, яка за 25 років роботи стала частиною щоденного життя українців.

Це тисячі ефірів і людей, які щодня працювали над тим, щоб глядач отримував правдиву та актуальну інформацію.

Проте Факти ICTV – це не лише новини, а й команда, яка творить історію.

– Хоч би як змінювалися технології, але серце Фактів залишиться незмінним – це редакція, в якій люди працюють заради людей. В якій відповідають своїм ім’ям за якість і не йдуть на компроміси, – розповів СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Йому хочеться назавжди зберегти у Фактах ICTV небайдужість і здатність дивитися на кожне рішення та історію не як на конвеєр новин, а як на подію, що має значення, навіть якщо зміниться все інше.

Олександр Богуцький наголосив, що за 25 років роботи Фактів ICTV особисто для нього був найважливішим старт, без якого нічого б не було.