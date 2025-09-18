В Украину доставили первое военное вооружение, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

Об этом сообщил представитель НАТО в комментарии Суспільне и РБК-Украина.

Оружие США по программе PURL прибыло в Украину

По словам представителя НАТО, в ближайшее время ожидаются новые поставки.

Сейчас смотрят

Как утверждает источник, в рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) удалось профинансировать уже четыре пакета с вооружением. Из них два уже находятся на пути в Украину.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине.

Страны-партнеры финансируют приобретение американского вооружения из утвержденного перечня. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего оружие закупается непосредственно в США.

Недавно стало известно, что администрация Белого дома одобрила пакеты американской военной помощи для Украины по механизму PURL, когда вооружение финансируется за счет стран НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.