Первые два пакета в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

Ракеты для Patriot и Himars будут в двух пакетах PURL

Президент заявил, что Украина уже получила более 2 миллиардов от партнеров в рамках программы PURL и рассчитывает в октябре на дополнительное финансирование.

По его словам, общая сумма может достичь 3−3,5 миллиарда.

— Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3-3,5 уже миллиардов. Первые два пакета по 500 миллионов, насколько я понимаю… И что будет в этих пакетах? В этих пакетах, я не буду говорить всех деталей, точно будут ракеты для Patriot и Himars, — заявил президент.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники писало, что первые пакеты американской военной помощи по механизму PURL уже одобрены и вскоре могут быть отправлены в Украину.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

