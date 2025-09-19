Російські пропагандисти намагаються зняти із себе відповідальність за удар по селищу Ярова, поширюючи постановочне відео, на якому жінка стверджує, що удар був провокацією Києва.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки й оборони України.

Росіяни поширюють постановочне відео про атаку на Ярову

Підконтрольні Кремлю медіа поширюють відео, де жінка заявляє, що їй сказали про артилерійський обстріл з боку ЗСУ.

У притаманному для російських пропагандистів ролику немає жодних доказів – лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, що є типовою маніпуляцією.

У ЦПД наголошують, що Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових свідчень під тиском окупаційних структур.

Це стандартна тактика віддзеркалення – звинувачувати Україну у власних злочинах.

Показово, що російські пропагандисти почали поширювати версію про провокацію лише ввечері.

Атака РФ на селище Ярова на Донеччині: що відомо

Офіційно встановлено, що 9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади Донецької області.

У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення Укрпошти.

За підтвердженою інформацією загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

