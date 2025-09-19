Кардиохирурги Киева спасли украинского военного, который три года в плену жил с пулей в сердце.

Об этом сообщил директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров.

Три года с пулей в сердце: что известно о пленном защитнике

В Киеве врачи извлекли пулю из сердца защитника Азовстали, который недавно вернулся из российского плена.

Ранение боец получил во время героической обороны Мариуполя. После длительного плена он вернулся домой. Все это время металлический осколок оставался в сердце, однако чудом не вызвал опасных осложнений.

– Три года он прожил с этой пулей. К счастью, она ничего не повредила. Мы ее удалили, парню повезло. Думаю, что он проживет долгую жизнь, – рассказал Тодуров.

