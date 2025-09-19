Кардіохірурги Києва врятували українського військового, який три роки у полоні жив із кулею в серці.

Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

Три роки із кулею в серці: що відомо про полоненого захисника

У Києві лікарі витягли кулю із серця захисника Азовсталі, який нещодавно повернувся з російського полону.

Зараз дивляться

Поранення боєць отримав під час героїчної оборони Маріуполя. Після тривалого полону він повернувся додому. Увесь цей час металевий уламок залишався в серці, проте дивом не спричинив небезпечних ускладнень.

– Три роки він прожив із цією кулею. На щастя, вона нічого не пошкодила. Ми її видалили, хлопцю пощастило. Думаю, що він проживе довге життя, – розповів Тодуров.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.