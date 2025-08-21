Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Ежемесячно до 50 тыс. грн: Рада поддержала в первом чтении выплаты военным после плена

Рада приняла за основу законопроект №13627: что известно
Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13627, в котором предусмотрены ежемесячные выплаты военнослужащим, освобожденным из российского плена и нуждающимся в длительном стационарном лечении.

Законопроект №13627 поддержан голосами 274 народных депутатов Украины.

Выплаты после освобождения из плена

Согласно документу, украинским военнослужащим, освобожденным из плена, предлагают назначать ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн.

Сейчас смотрят

Право на помощь будут иметь те воины, которые после возвращения из плена находятся на стационарном лечении более 30 дней в связи с заболеваниями, требующими длительной терапии.

В то же время эта норма не будет распространяться на тех, кто добровольно сдался в плен.

Как отмечается в законопроекте №13627, выплату предусмотрено осуществлять в течение первых трех месяцев непрерывного стационарного лечения после возвращения военнослужащего из плена.

В разных украинских городах введены программы единовременной денежной помощи для военнослужащих, которые подписали контракт с ВСУ или были мобилизованы. Размер и условия такой поддержки отличаются в зависимости от региона.

Факты ICTV объясняли, как получить единовременную денежную помощь военным от общины.

Читайте также
Какие минимальные выплаты военным в Украине в 2025 году
мінімальні виплати військовим

Источник: Верховная Рада

Связанные темы:

Война в УкраиневиплатиВиплати військовимукраїнські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь