Ежемесячно до 50 тыс. грн: Рада поддержала в первом чтении выплаты военным после плена
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13627, в котором предусмотрены ежемесячные выплаты военнослужащим, освобожденным из российского плена и нуждающимся в длительном стационарном лечении.
Законопроект №13627 поддержан голосами 274 народных депутатов Украины.
Выплаты после освобождения из плена
Согласно документу, украинским военнослужащим, освобожденным из плена, предлагают назначать ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн.
Право на помощь будут иметь те воины, которые после возвращения из плена находятся на стационарном лечении более 30 дней в связи с заболеваниями, требующими длительной терапии.
В то же время эта норма не будет распространяться на тех, кто добровольно сдался в плен.
Как отмечается в законопроекте №13627, выплату предусмотрено осуществлять в течение первых трех месяцев непрерывного стационарного лечения после возвращения военнослужащего из плена.
В разных украинских городах введены программы единовременной денежной помощи для военнослужащих, которые подписали контракт с ВСУ или были мобилизованы. Размер и условия такой поддержки отличаются в зависимости от региона.
Факты ICTV объясняли, как получить единовременную денежную помощь военным от общины.