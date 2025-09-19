Министерство развития общин и территорий Украины утвердило единую унифицированную форму билетов для всех видов общественного транспорта.

Что известно о новой форме билетов в Украине для всех видов общественного транспорта, читайте в нашем материале.

Новая форма билетов в Украине для всех видов транспорта: что известно

В соответствии с Приказом №1066, новые билеты на транспорт в Украине заработают с 1 января 2026 года. Положения приказа согласованы с Законом Украины №3378-IX от 05.06.2024, которым официально вводится электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Новые билеты на все виды транспорта касаются следующих видов перевозок:

городские и пригородные автобусные маршруты;

междугородные и международные автобусы;

трамваи и троллейбусы;

метрополитен.

Билеты в Украине могут быть как бумажными, так и электронными (оформленными через Автоматизированную систему учета проезда). Оба формата являются равноправными.

Среди обязательных реквизитов:

цена билета (полный или льготный, наличие НДС и комиссионного сбора);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный для электронки);

дата, время поездки или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ/РНОКПП, адрес, контакты);

сведения о страховом договоре и компании-страховщике;

при необходимости — QR-код на лицевой стороне.

Особенности новой формы билетов в Украине для различных видов транспорта

На городские и пригородные автобусы электронные новые билеты в Украине могут отправляться пассажиру через смартфон, QR-код, приложение или email. В пригородных перевозках предусмотрена возможность получить багажную квитанцию.

На междугородные автобусы билет должен содержать подробную информацию о рейсе, в частности время отправления и прибытия, место и продолжительность пересадки.

На международных маршрутах билет становится персонализированным, то есть с указанием фамилии и имени пассажира по паспорту. Предусмотрен запрет на передачу другому лицу и обязательное указание деталей пересадок.

На электротранспорт (трамваи, троллейбусы, метро) впервые определены единые требования к форме билетов. Электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет. Данные о страховании можно размещать как на лицевой, так и на обратной стороне.

Минразвития уже утвердило технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда. Это обеспечит совместную работу различных систем, в том числе для обслуживания льготных категорий граждан. Внедрение стандартов создаст основу для запуска в Украине единого Smart Ticket.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины

