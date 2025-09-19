Міністерство розвитку громад та територій України затвердило єдину уніфіковану форму квитків для всіх видів громадського транспорту.

Що відомо про нову форму квитків в Україні для всіх видів громадського транспорту, читайте в нашому матеріалі.

Нова форма квитків в Україні для всіх видів транспорту: що відомо

Відповідно до Наказу №1066, запрацюють нові квитки на транспорт в Україні з 1 січня 2026 року. Положення наказу узгоджені із Законом України №3378-IX від 05.06.2024, яким офіційно впроваджується електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті.

Нові квитки на усі види транспорту стосуються таких видів перевезень:

міські та приміські автобусні маршрути;

міжміські та міжнародні автобуси;

трамваї й тролейбуси;

метрополітен.

Квитки в Україні можуть бути як паперовими, так і електронними (оформленими через Автоматизовану систему обліку проїзду). Обидва формати є рівноправними.

Серед обов’язкових реквізитів:

ціна квитка (повний чи пільговий, наявність ПДВ і комісійного збору);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний для електронки);

дата, час поїздки або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контакти);

відомості про страховий договір і компанію-страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці.

Особливості нової форми квитків в Україні для різних видів транспорту

На міські та приміські автобуси електронні нові квитки в Україні можуть надсилатися пасажиру через смартфон, QR-код, застосунок чи email. У приміських перевезеннях передбачена можливість отримати багажну квитанцію.

На міжміські автобуси квиток має містити детальну інформацію про рейс, зокрема час відправлення й прибуття, місце та тривалість пересадки.

На міжнародні маршрути квиток стає персоналізованим, тобто із зазначенням прізвища та імені пасажира за паспортом. Передбачена заборона передачі іншій особі та обов’язкове зазначення деталей пересадок.

На електротранспорт (трамваї, тролейбуси, метро) вперше визначені єдині вимоги до форми квитків. Електронний квиток має бути доступний через QR-код, мобільний застосунок, email або особистий кабінет. Дані про страхування можна розміщувати як на лицьовій, так і на зворотній стороні.

Мінрозвитку вже затвердило технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду. Це забезпечить сумісну роботу різних систем, у тому числі для обслуговування пільгових категорій громадян. Впровадження стандартів створить основу для запуску в Україні єдиного Smart Ticket.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України

