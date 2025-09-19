Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це журналістам у Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, повідомляє Європейська правда.

Єврокомісія ухвалила пропозицію 19-го пакету санкцій проти РФ: що відомо

— 19-й пакет буде представлений сьогодні у другій половині дня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас, – повідомила Піньо.

Варто зазначити, що точний час презентації поки не назвали.

Нагадаємо, що для ухвалення 19-го пакет санкцій проти РФ його мають одноголосно ухвалити всі 27 держав-членів ЄС.

Що має увійти до 19-го пакету санкцій проти РФ

За інформацією Bloomberg, до 19-го пакета санкцій ЄС можуть увійти обмеження для низки російських банків і енергетичних компаній, а також заходи щодо платіжних систем, криптобірж і експорту нафти.

ЄС також розглядає обмеження проти індійських і китайських компаній, що підтримують російську нафтову торгівлю.

Цю інформацію підтвердити й у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони України.

У ЦПД зазначили, що новий санкційний пакет має максимально посилити економічний тиск і скоротити військовий бюджет Кремля.

— З-поміж ключових заходів — прискорене припинення імпорту російського зрідженого природного газу та посилення обмежень щодо вторинного експорту російських енергоресурсів, – додали у ЦПД.

Крім того, додаткові обмеження торкнуться російських криптобірж, енергетичних компаній і тіньового флоту РФ.

