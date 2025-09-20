Ночью 20 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО А СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода Куйбышев – Тихорецк, задействованных в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Дроны поразили нефтеперекачивающие станции в России

Как информируют источники в СБУ, “бавовна” пылала на станциях Зензеватка (н.п. Зензеватка, Волгоградская обл., РФ), Совхозная-2 (н.п. Прогресс, Самарская обл., РФ), а также на линейно-производственной диспетчерской станции Самара (н.п. Просвет, Самарская область) В результате атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти.

— СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций, — проинформировал информированный источник в СБУ.

Отмечается, что именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые позволяют продолжать войну против Украины. Как отмечают источники в СБУ, работа над перекрытием этих денежных потоков будет идти и дальше.

