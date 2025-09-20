Вночі 20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО А СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу Куйбишев – Тихорецьк, які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Дрони вразили нафтоперекачувальні станції у Росії

Як інформують джерела в СБУ, “бавовна” палала на станціях Зензеватка (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), Совхозная-2 (н.п. Прогрес, Самарська обл., РФ), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції Самара (н.п. Просвєт, Самарська обл., РФ).

Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

– СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Наголошується, що саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Як зазначають джерела в СБУ, робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі.

