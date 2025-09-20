Глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины накануне встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом Ермак написал в Telegram.

Разговор Ермака и Рубио: что известно

— Провел беседу с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио накануне важной встречи президентов Украины и Соединенных Штатов в Нью-Йорке, — говорится в сообщении.

Глава ОП поблагодарил Соединенные Штаты за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины.

Ермак и Рубио обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах.

— Вместе с Марко Рубио отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира, — отметил Ермак.

Ранее Зеленский подтвердил, что во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21-24 сентября он встретится с Дональдом Трампом.

Президент уточнил, что в Нью-Йорке состоится ряд двусторонних переговоров, среди которых и встреча с президентом США.

Напомним, 21 августа Марко Рубио и Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины.

Со стороны США также присутствовали генералы американских Вооруженных сил.

Присоединились советники по национальной безопасности лидеров Соединенного Королевства, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также представители НАТО и Европейской комиссии.

