Соединенные Штаты Америки будут способствовать обеспечению мира после завершения войны Российской Федерации против Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп об обеспечении мира в Украине

— После окончания войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конечном итоге так и произойдет, — заявил Трамп.

Глава Белого дома признал, что содействие прекращению войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Трамп утверждает, что он очень разочарован российским диктатором Владимиром Путиным.

— Я думал, что проще всего будет урегулировать конфликт между Россией и Украиной, учитывая мои отношения с Путиным. Поэтому я разочарован, — подчеркнул президент США.

Трамп неоднократно устанавливал Москве сроки для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной под угрозой новых санкций.

Президент США встретился с Путиным на Аляске в середине августа, однако в итоге он не смог добиться серьезных уступок со стороны России.

Трамп заявил, что он, как и раньше, верит в возможность решения конфликта. По его мнению, один из способов добиться этого — прекратить закупки российской нефти со стороны Европы.

Источник : Reuters

