Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та держсекретар США Марко Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

По це Єрмак написав у Telegram.

Розмова Єрмака і Рубіо: що відомо

– Провів розмову з Державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку, – йдеться у повідомленні.

Голова ОП подякував Сполученим Штатам за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України.

Єрмак та Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України, розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

– Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру, – зазначив Єрмак.

Раніше Зеленський підтвердив, що під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21-24 вересня він зустрінеться з Дональдом Трампом.

Президент уточнив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, серед яких і зустріч з президентом США.

Нагадаємо, 21 серпня Марко Рубіо та Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України.

З боку США також були присутні генерали американських Збройних сил.

Долучилися радники з нацбезпеки лідерів Сполученого Королівства, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, а також представники НАТО і Європейської комісії.

