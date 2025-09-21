Бойцы 12-й бригады специального назначения Азов Национальной гвардии Украины совместно с другими подразделениями сорвали попытку российских оккупантов провести штурм в районе села Яблоновка на Константиновском направлении.

Об этом сообщила бригада в Telegram-канале.

Бойцы Азова отразили штурм врага на Константиновском направлении

Украинские защитники обезвредили три единицы тяжелой техники противника, которую тот планировал использовать в наступлении.

Один танк и боевая машина пехоты были уничтожены, еще одна БМП повреждена.

— Оккупанты пытаются давить на всех участках под Константиновкой, чтобы прорвать линию обороны, которую держат азовцы. За каждую атаку россияне платят высокую цену, как в технике и вооружении, так и в потерях личного состава, — отмечают в бригаде.

Днем спикер ОСГВ Днепр Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются захватить небольшие населенные пункты на пути к Константиновке, однако сталкиваются с мощным сопротивлением украинских сил.

По его словам, ситуация на этом направлении остается сложной для обеих сторон.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 010 оккупантов.

По состоянию на 1 306-е сутки полномасштабного вторжения общие потери российской армии составляют около 1 101 610 убитыми и ранеными.

