Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України спільно з іншими підрозділами зірвали спробу російських окупантів провести штурм у районі села Яблунівка на Костянтинівському напрямку.

Про це повідомила бригада у Telegram-каналі.

Бійці Азову відбили штурм ворога на Костянтинівському напрямку

Українські захисники знешкодили три одиниці важкої техніки противника, яку той планував використати у наступі.

Один танк та бойову машину піхоти було знищено, ще одну БМП пошкоджено.

– Окупанти намагаються тиснути на всіх ділянках під Костянтинівкою, щоб прорвати лінію оборони, яку тримають азовці. За кожну атаку росіяни платять високу ціну, як в техніці і озброєнні, так і у втратах особового складу, – зазначають у бригаді.

Дніми речник ОСУВ Дніпро Віктор Трегубов повідомив, що російські війська намагаються захопити невеликі населені пункти на шляху до Костянтинівки, однак наштовхуються на потужний спротив українських сил.

За його словами, ситуація на цьому напрямку залишається складною для обох сторін.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 010 окупантів.

Станом на 1 306-ту добу повномасштабного вторгнення загальні втрати російської армії становлять близько 1 101 610 вбитими і пораненими.

