Потери РФ на 21 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 306-е сутки полномасштабной войны достигли 1 101 610 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 21 сентября 2025

танков – 11 193 (+1);

боевых бронированных машин – 23 281 (+1);

артиллерийских систем – 32 952 (+25);

РСЗО – 1 492;

средств ПВО – 1 218;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 598 (+553);

крылатых ракет – 3 747 (+29);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 245 (+77);

специальной техники – 3 969 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

