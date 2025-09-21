Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 21 сентября: уничтожено еще 1010 оккупантов и 25 артсистем
Потери РФ на 21 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 306-е сутки полномасштабной войны достигли 1 101 610 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 21 сентября 2025
- танков – 11 193 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 281 (+1);
- артиллерийских систем – 32 952 (+25);
- РСЗО – 1 492;
- средств ПВО – 1 218;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 598 (+553);
- крылатых ракет – 3 747 (+29);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 245 (+77);
- специальной техники – 3 969 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ
