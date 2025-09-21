В ночь на 21 сентября РФ атаковала Украину 54 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Последствия ночной атаки 21 сентября

Оккупанты сегодня ночью запускали дроны из направлений Курска, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска. Около 30 из них – Шахеды.

Атаку отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 33 вражеских беспилотника различных типов на Севере, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на восьми локациях.

В частности, сегодня ночью взрывы раздавались в Сумах – вражеские дроны атаковали складские помещения.

Зафиксировано три попадания в Заречном районе областного центра. В результате атаки вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

