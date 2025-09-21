Ночная атака 21 сентября: РФ запустила 54 дрона, почти половина – Шахеды
В ночь на 21 сентября РФ атаковала Украину 54 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Последствия ночной атаки 21 сентября
Оккупанты сегодня ночью запускали дроны из направлений Курска, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска. Около 30 из них – Шахеды.
Атаку отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 33 вражеских беспилотника различных типов на Севере, Востоке и в Центре страны.
В то же время зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на восьми локациях.
В частности, сегодня ночью взрывы раздавались в Сумах – вражеские дроны атаковали складские помещения.
Зафиксировано три попадания в Заречном районе областного центра. В результате атаки вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.