У ніч проти 21 вересня РФ атакувала Україну 54 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Наслідки нічної атаки 21 вересня

Окупанти сьогодні вночі запускали дрони із напрямків Курська, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Близько 30 із них – Шахеди.

Атаку відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 33 ворожі безпілотники різних типів на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на восьми локаціях.

Зокрема, сьогодні вночі вибухи лунали в Сумах – ворожі дрони атакували складські приміщенням.

Зафіксовано три влучання у Зарічному районі обласного центру. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

