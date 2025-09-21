Нічна атака 21 вересня: РФ запустила 54 дрони, близько половини – Шахеди
У ніч проти 21 вересня РФ атакувала Україну 54 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Наслідки нічної атаки 21 вересня
Окупанти сьогодні вночі запускали дрони із напрямків Курська, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Близько 30 із них – Шахеди.
Атаку відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 33 ворожі безпілотники різних типів на Півночі, Сході та в Центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на восьми локаціях.
Зокрема, сьогодні вночі вибухи лунали в Сумах – ворожі дрони атакували складські приміщенням.
Зафіксовано три влучання у Зарічному районі обласного центру. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.
