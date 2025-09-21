Во временно оккупированном Крыму спецназ ГУР уничтожил три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую радиолокационную станцию 55Ж6У Небо-У.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Уничтожение трех Ми-8 и РЛС Небо-У оккупантов в Крыму

— Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины Примари, — говорится в сообщении.

Стоимость такой РЛС 55Ж6У Небо-У составляет $100 млн. А один российский вертолет Ми-8 стоит от $10 млн до $15 млн.

10 сентября вблизи Новороссийска спецназовцы Главного управления разведки МОУ выследили и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского Черноморского флота РФ.

Точный удар нанесен беспилотником украинского производства в участок мостика управления, где расположено оборудование навигации и связи корабля. Уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки вражеского судна, корабль выведен из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

