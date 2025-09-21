Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до тижня дипломатії, а саме до участі у Генеральній асамблеї ООН.

Заплановано багато зустрічей з лідерами з різних країн, зокрема із президентом США Дональдам Трампом.

Підготовка до Генасамблеї ООН: що відомо

– Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни, – розповів глава держави у вечірньому зверненні.

Він нагадав, що наступний тиждень – тиждень Генеральної асамблеї ООН, який передбачає різні заходи та зустрічі.

За словами Зеленського, у графіку вже є “майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну”.

– Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, саміт дійсно глобальний щодо цього, – розповів він.

Президент додав, що цей тиждень має додати світові налаштованості на сильні дії, “оскільки без сили мир не пануватиме”.

19 пакет санкцій проти Росії та заморожені активи

Зеленський нагадав, що Євросоюз уже погодив 19-й пакет санкцій проти Росії та найближчим часом може його затвердити.

Він також висловив упевненість, що аналогічний крок зроблять і Сполучені Штати.

За словами президента, протягом останніх тижнів санкції проти РФ посилили й інші партнери України – від Японії та Австралії до Великої Британії.

Обмеження спрямовані на російський нафтовий флот, торгівлю енергоресурсами та схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту.

– Дякую Європі за цей тиск. Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть, – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна разом із партнерами готує довгострокові рішення для фінансової стійкості держави, зокрема за рахунок російських активів.

– Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни, – сказав президент.

Програма PURL і нові можливості для ЗСУ

Зеленський подякував США та союзникам по НАТО за запуск програми PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів.

У межах цієї програми Україна отримує ракети для систем Patriot, HIMARS та інше високоефективне озброєння.

Президент додав, що вже в жовтні планується додаткове наповнення програми.

Глава держави повідомив про перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї, зокрема сучасних морських дронів.

– Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти, – зазначив він.

Ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на прикордонні та фронті, зокрема про контрнаступальну операцію в районі Добропілля та Покровська.

– Я хочу подякувати всім воїнам, хочу подякувати кожному підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави, нашої незалежності, – наголосив Зеленський.

Він додав, що наступний тиждень має посилити як дипломатичні позиції України, так і її армію.

