Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на фронте, гарантии безопасности и меры, которые могут ускорить завершение войны.

Об этом глава государства сказал перед началом встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Встреча Зеленского и Трампа 23 сентября

– Благодаря программе PURL, благодаря вашей поддержке, мы получили помощь в течение последних нескольких месяцев, наши военные деоккупировали 360 м², конечно, мы хотели бы проводить обмен, и благодаря вашей поддержке, мы имеем эту возможность, мы будем продолжать, пока Россия не остановит эту войну, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость усиления давления и санкций против РФ при поддержке Соединенных Штатов и ЕС.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина одобряет предложение Трампа об ограничении закупок российской нефти и газа отдельными европейскими странами.

– Я разговаривал с премьер-министром Словакии, я думаю, что им нужны определенные альтернативные пути, и тогда они пристанут к этой идее, я пока не уверен в их готовности, но я уверен, что это будет, — добавил Зеленский.

Напомним, в рамках визита Зеленского в Нью-Йорк у него было запланировано участие в заседании Совбеза ООН и встреча с президентом США Дональдом Трампом.

После этого он вместе с первой леди Еленой Зеленской примут участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, где ожидаются выступления Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

