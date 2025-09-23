Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Нью-Йорк сегодня, 23 сентября, примет участие в заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Зеленский – Трамп: программа президента на 23 сентября

Сегодня утром глава государства будет на открытии дебатов высокого уровня.

Затем президент и первая леди Елена Зеленская примут участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, где ожидаются выступления Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

А во второй половине дня президент примет участие в заседании Совета безопасности ООН высокого уровня по обсуждению войны РФ против Украины (начало в 23:00 по Киеву).

Также на вторник запланированы переговоры Зеленского с Трампом и другие встречи, в частности с председателем Генассамблеи ООН Анналеной Бербок, президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, президентом Бразилии Лулой да Силвой, премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября, прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В первый день рабочего визита в Нью-Йорк Зеленский провел встречу с генералом Китом Келлогом – специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки.

