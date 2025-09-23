Американский президент Дональд Трамп считает, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Об этом президент США сказал во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Так, на вопрос журналистки, должны ли страны НАТО сбивать российские истребители в своем небе, Трамп ответил однозначно: Да, они должны.

Напомним, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31, которые являются носителями ракет Кинжал, на 12 минут вошли в воздушное пространство Эстонии. Эта балтийская страна имеет общую границу с Россией.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что такими провокациями кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает решимость Запада.

После инцидента правительство Эстонии обратилось к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4 Устава.

По данным МИД Эстонии, в этом году Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство страны. Однако случай с истребителями является особенно дерзким.

26 июля российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды Эстонии и находилось там в течение 35 минут. Стоит отметить, что иностранные суда за 48 часов должны предупредить МИД Эстонии о заходе в территориальные воды страны. В данном случае российское судно этого не сделало.

