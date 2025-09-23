Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом ситуацію на фронті, гарантії безпеки та заходи, що можуть прискорити завершення війни.

Про це глава держави сказав перед початком зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

Зустріч Зеленського і Трампа 23 вересня

– Завдяки програмі PURL, завдяки вашій підтримці, ми отримали допомогу протягом останніх кількох місяців, наші військові деокупували 360 м², звичайно, ми хотіли б проводити обмін, і завдяки вашій підтримці, ми маємо цю можливість, ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну, – сказав Зеленський.

Він підкреслив потребу посилення тиску та санкцій проти РФ за підтримки Сполучених Штатів та ЄС.

Зараз дивляться

Крім того, глава держави зазначив, що Україна схвалює пропозицію Трампа щодо обмеження закупівель російської нафти та газу окремими європейськими країнами.

– Я мав розмову з прем’єр-міністром Словаччини, я думаю, що їм потрібні певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею, я поки не впевнений про готовність, але я впевнений, що це буде, – додав Зеленський.

Нагадаємо, у межах візиту Зеленського до Нью-Йорка у нього була запланована участь у засіданні Радбезу ООН та зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Після цього він разом із першою леді Оленою Зеленською візьмуть участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де очікуються виступи Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.