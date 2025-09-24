Возвращение военнослужащих к гражданской жизни во время действия военного положения возможно только при четко определенных условиях. Общие сроки мобилизации определяются в соответствии с потребностями обороны государства.

Факты ICTV узнавали у адвоката, управляющего партнера Адвокатского бюро Анны Даниэль, кандидата юридических наук Анны Даниэль, когда будет демобилизация мобилизованных и возможна ли она во время военного положения.

Демобилизация мобилизованных: когда возможна

Во время военного положения сроки службы мобилизованных не являются фиксированными и могут меняться в соответствии с потребностями обороны. Статья 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе регулирует сроки военной службы для различных категорий граждан.

— Во время военного положения сроки базовой военной службы составляют до трех месяцев. Для лиц, принимаемых на военную службу по контракту, сроки службы могут устанавливаться на время до объявления решения о демобилизации или на сроки, определенные частью 2 статьи 23, — отметила адвокат.

При каких условиях возможна демобилизация мобилизованных в Украине

Статья 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе определяет основания для увольнения с военной службы. Основные уважительные причины:

Достижение предельного возраста пребывания на военной службе.

По состоянию здоровья. Это может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или наличие инвалидности.

В связи с обвинительным приговором суда: вступление в законную силу обвинительного приговора, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы.

По семейным обстоятельствам.

Освобождение из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу).

Сокращение штатов (для лиц высшего офицерского состава).

Назначение на должность судьи или другую должность (судьи Конституционного суда, члена Высшего совета правосудия и т. д.).

Для военнослужащих-иностранцев есть дополнительные положения для расторжения контракта.

— Во время военного положения военнослужащие остаются на службе до конца действия военного положения или демобилизации за исключением случаев, когда есть законные основания для увольнения, — отметила адвокат.

Для каждой категории военнослужащих существуют свои нюансы относительно условий службы и увольнения. Поэтому когда объявят демобилизацию мобилизованных, зависит от срока действия военного положения.

Когда будет демобилизация в армии для контрактников из-за рубежа, зависит от желания контрактника. Но тоже есть определенные условия. Контракт прекращается по собственному желанию для военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, но не ранее чем через шесть месяцев после начала их непрерывной военной службы.

Демобилизация мобилизованных: кто может уволиться по семейным обстоятельствам

Военнослужащие увольняются с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам во время действия военного положения на следующих основаниях:

Женщины — из-за беременности или ухода за ребенком до 3 лет.

Жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Пребывание на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка, если второй родитель умер, лишен родительских прав или отбывает наказание.

Усыновители, опекуны или приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Воспитание ребенка с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Постоянный уход за женой/мужем с инвалидностью.

Постоянный уход за родителями или другими родственниками с инвалидностью.

Опека над лицом, признанным недееспособным.

Гибель или пропажа без вести близких родственников во время войны.

Присвоение звания Герой Украины близким родственникам за участие в Революции Достоинства.

