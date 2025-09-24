Демобилизация мобилизованных во время военного положения: при каких условиях это возможно
Возвращение военнослужащих к гражданской жизни во время действия военного положения возможно только при четко определенных условиях. Общие сроки мобилизации определяются в соответствии с потребностями обороны государства.
Факты ICTV узнавали у адвоката, управляющего партнера Адвокатского бюро Анны Даниэль, кандидата юридических наук Анны Даниэль, когда будет демобилизация мобилизованных и возможна ли она во время военного положения.
Демобилизация мобилизованных: когда возможна
Во время военного положения сроки службы мобилизованных не являются фиксированными и могут меняться в соответствии с потребностями обороны. Статья 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе регулирует сроки военной службы для различных категорий граждан.
— Во время военного положения сроки базовой военной службы составляют до трех месяцев. Для лиц, принимаемых на военную службу по контракту, сроки службы могут устанавливаться на время до объявления решения о демобилизации или на сроки, определенные частью 2 статьи 23, — отметила адвокат.
При каких условиях возможна демобилизация мобилизованных в Украине
Статья 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе определяет основания для увольнения с военной службы. Основные уважительные причины:
- Достижение предельного возраста пребывания на военной службе.
- По состоянию здоровья. Это может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или наличие инвалидности.
- В связи с обвинительным приговором суда: вступление в законную силу обвинительного приговора, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы.
- По семейным обстоятельствам.
- Освобождение из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу).
- Сокращение штатов (для лиц высшего офицерского состава).
- Назначение на должность судьи или другую должность (судьи Конституционного суда, члена Высшего совета правосудия и т. д.).
- Для военнослужащих-иностранцев есть дополнительные положения для расторжения контракта.
— Во время военного положения военнослужащие остаются на службе до конца действия военного положения или демобилизации за исключением случаев, когда есть законные основания для увольнения, — отметила адвокат.
Для каждой категории военнослужащих существуют свои нюансы относительно условий службы и увольнения. Поэтому когда объявят демобилизацию мобилизованных, зависит от срока действия военного положения.
Когда будет демобилизация в армии для контрактников из-за рубежа, зависит от желания контрактника. Но тоже есть определенные условия. Контракт прекращается по собственному желанию для военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, но не ранее чем через шесть месяцев после начала их непрерывной военной службы.
Демобилизация мобилизованных: кто может уволиться по семейным обстоятельствам
Военнослужащие увольняются с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам во время действия военного положения на следующих основаниях:
- Женщины — из-за беременности или ухода за ребенком до 3 лет.
- Жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
- Пребывание на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.
- Военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка, если второй родитель умер, лишен родительских прав или отбывает наказание.
- Усыновители, опекуны или приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
- Воспитание ребенка с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
- Постоянный уход за женой/мужем с инвалидностью.
- Постоянный уход за родителями или другими родственниками с инвалидностью.
- Опека над лицом, признанным недееспособным.
- Гибель или пропажа без вести близких родственников во время войны.
- Присвоение звания Герой Украины близким родственникам за участие в Революции Достоинства.