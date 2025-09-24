Повернення військовослужбовців до цивільного життя під час дії воєнного стану можливе лише за чітко визначених умов. Загальні терміни мобілізації визначаються відповідно до потреб оборони держави.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката, керівного партнера Адвокатського бюро Анни Даніель, кандидата юридичних наук Анни Даніель, коли буде демобілізація мобілізованих та чи можлива вона під час воєнного стану.

Демобілізація мобілізованих: коли можлива

Під час воєнного стану строки служби мобілізованих не є фіксованими і можуть змінюватися відповідно до потреб оборони. Стаття 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу регулює строки військової служби для різних категорій громадян.

Зараз дивляться

– Під час воєнного стану строки базової військової служби становлять до трьох місяців. Для осіб, яких приймають на військову службу за контрактом, строки служби можуть встановлюватися на час до оголошення рішення про демобілізацію або на терміни, визначені частиною 2 статті 23, – зазначила адвокат.

За яких умов можлива демобілізація мобілізованих в Україні

Стаття 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу визначає підстави для звільнення з військової служби. Основні поважні причини:

Досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

За станом здоров’я. Це може бути висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби чи наявність інвалідності.

У зв’язку з обвинувальним вироком суду: набуття чинності обвинувального вироку, яким призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

Через сімейні обставини.

Звільнення з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Скорочення штатів (для осіб вищого офіцерського складу).

Призначення на посаду судді або іншу посаду (судді Конституційного суду, члена Вищої ради правосуддя тощо).

Для військовослужбовців-іноземців є додаткові положення для розірвання контракту.

– Під час воєнного стану військовослужбовці залишаються на службі до кінця дії воєнного стану або демобілізації за винятком випадків, коли є законні підстави для звільнення, – зазначила адвокат.

Для кожної категорії військовослужбовців існують свої нюанси щодо умов служби та звільнення. Тож коли оголосять демобілізацію мобілізованих, залежить від терміну дії воєнного стану.

Коли буде демобілізація в армії для контрактників з-за кордону, залежить від бажання контрактника. Але теж є певні умови. Контракт припиняється за власним бажанням для військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, але не раніше ніж через шість місяців після початку їхньої безперервної військової служби.

Демобілізація мобілізованих: хто може звільнитися за сімейними обставинами

Військовослужбовці звільняються з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин під час дії воєнного стану на таких підставах:

Жінки – через вагітність або догляд за дитиною до 3 років.

Дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину, якщо другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав чи відбуває покарання.

Усиновлювачі, опікуни чи прийомні батьки дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виховання дитини з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Постійний догляд за дружиною/чоловіком з інвалідністю.

Постійний догляд за батьками або іншими родичами з інвалідністю.

Опіка над особою, визнаною недієздатною.

Загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час війни.

Присвоєння звання Герой України близьким родичам за участь у Революції Гідності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.