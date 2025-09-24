Світ не відреагував на незаконні дії Росії в тимчасово окупованому Криму. Це слабка реакція, яка згодом призвела до схильності Росії щодо війни і насильства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський на саміті Кримської платформи

За словами глави держави, Росія порушила один з фундаментальних принципів нормального життя, коли вона незаконно окупувала український Крим.

Зараз дивляться

– Це були російські дії після Криму, які показали багатьом хижакам по всьому світі, як досить легко забрати мир в інших державах, – стверджує Зеленський.

Він наголосив, що Україна – це дім багатьох народів, особливо корінного населення Криму – кримських татар.

На його думку, в РФ є багато місць, де росіяни можуть відчувати себе вдома, проте для них ніколи не було достатньо землі. Зеленський вважає, що навіть найбільшої території у світі недостатньо для них.

Президент України переконаний, що після Криму Росія повернулася до імперських звичок – тиснути на своїх сусідів.

– Ми повинні так діяти, щоб Росія знала, що ми пам’ятаємо про це. І ми не пробачимо. Ми б’ємося, воюємо за захист і справедливість. Я дякую всім, хто зберігає та накладає санкції у відповідь на російську війну, – сказав Зеленський.

Він вважає, що важливо скоординувати санкції швидко. На його думку, Україна зараз діє, щоб не дати Росії перетворити Крим в одну велику військову базу.

– Ми повинні робити це, щоб захистити життя людей. Наші далекобійні дрони точно б’ють. Наш тиск на російську логістику дає результати. Російська воєнна машина зіштовхнулася з дуже серйозними складностями, – звернув увагу президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.