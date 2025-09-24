Профессия оператора БпЛА: новая возможность присоединиться к программе Контракт 18-24: Дроны
Подразделения Национальной гвардии Украины стали частью государственной программы Контракт 18-24: Дроны.
С помощью инициативы украинцы в возрасте от 18 до 24 лет получат возможность получить профессию дрон-оператора, подписав контракт в НГУ.
Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Тайфун Национальной гвардии Украины — первый из подразделений НГУ с БПЛА, участвующий в соответствующей программе, рассказал о ключевом значении инициативы для молодежи, которой будет предоставлено финансовое обеспечение и социальные гарантии.
Что предлагает контракт
- Срок службы — 2 года, из которых не менее 12 месяцев — участие в боевых действиях.
- Должности для операторов БПЛА: оператор, старший оператор, оператор-мастер, оператор-разведчик.
- Подготовка включает базовый курс, профессиональную специализацию и адаптационный период в воинской части.
Финансовые условия и вознаграждения
Единовременная выплата до 1 000 000 грн, которая осуществляется частями:
- 200 000 грн — сразу после подписания контракта;
- остальное — в течение службы при условии выполнения обязательств.
Ежемесячное денежное довольствие зависит от должности, выполняемых задач и условий службы.
Предусмотрены дополнительные надбавки и премии за боевые задания.
Социальные гарантии
- Полный пакет медицинского обеспечения, включая стоматологию.
- Компенсация жилья (согласно условиям программы).
- Возможность продолжить образование после службы.
- Льготная ипотека 0% через государственную программу єОселя.
- Все льготы и гарантии, предусмотренные законодательством для военнослужащих и их семей.
Как вступить в ряды дронарей НГУ
- Подать заявку — через сайт taifun.army.
- Пройти медицинское обследование, психологически-профессиональный отбор и ВЛК.
- Подписать контракт и пройти подготовку: базовую, профессиональную и адаптационную.
Благодаря программе Контракт 18–24: Дроны молодежь может освоить профессию дрона-оператора и стать частью Нацгвардии.
В частности, присоединившись к подразделению Тайфун — первому отряду спецназначения беспилотных систем, который присоединился к программе.
Программа расширяет возможности выбора специальностей и позволяет совмещать службу с дальнейшим профессиональным ростом.
Фото: Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Тайфун Национальной гвардии Украины