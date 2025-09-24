Подразделения Национальной гвардии Украины стали частью государственной программы Контракт 18-24: Дроны.

С помощью инициативы украинцы в возрасте от 18 до 24 лет получат возможность получить профессию дрон-оператора, подписав контракт в НГУ.

Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Тайфун Национальной гвардии Украины — первый из подразделений НГУ с БПЛА, участвующий в соответствующей программе, рассказал о ключевом значении инициативы для молодежи, которой будет предоставлено финансовое обеспечение и социальные гарантии.

Что предлагает контракт

Срок службы — 2 года, из которых не менее 12 месяцев — участие в боевых действиях.

Должности для операторов БПЛА: оператор, старший оператор, оператор-мастер, оператор-разведчик.

Подготовка включает базовый курс, профессиональную специализацию и адаптационный период в воинской части.

Финансовые условия и вознаграждения

Единовременная выплата до 1 000 000 грн, которая осуществляется частями:

200 000 грн — сразу после подписания контракта;

остальное — в течение службы при условии выполнения обязательств.

Ежемесячное денежное довольствие зависит от должности, выполняемых задач и условий службы.

Предусмотрены дополнительные надбавки и премии за боевые задания.

Социальные гарантии

Полный пакет медицинского обеспечения, включая стоматологию.

Компенсация жилья (согласно условиям программы).

Возможность продолжить образование после службы.

Льготная ипотека 0% через государственную программу єОселя.

Все льготы и гарантии, предусмотренные законодательством для военнослужащих и их семей.

Как вступить в ряды дронарей НГУ

Подать заявку — через сайт taifun.army.

Пройти медицинское обследование, психологически-профессиональный отбор и ВЛК.

Подписать контракт и пройти подготовку: базовую, профессиональную и адаптационную.

Благодаря программе Контракт 18–24: Дроны молодежь может освоить профессию дрона-оператора и стать частью Нацгвардии.

В частности, присоединившись к подразделению Тайфун — первому отряду спецназначения беспилотных систем, который присоединился к программе.

Программа расширяет возможности выбора специальностей и позволяет совмещать службу с дальнейшим профессиональным ростом.

Фото: Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Тайфун Национальной гвардии Украины

