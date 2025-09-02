Когда экспертиза на всех уровнях завершится, контракт 18-24 может быть распространен на другие возрастные категории, вероятно, и на мобилизованных в Вооруженных силах Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Палиса о расширении контракта 18-24

— Но в ближайшее время это будет анонсировано. Как только завершатся экспертизы на разных уровнях, на базе контракта 18-24 будет предложен контракт для других возрастных категорий. Возможно, также для уже мобилизованных граждан в рядах ВСУ, — сказал он.

По словам Палисы, этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и других механизмов.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, нужно быть очень аккуратными и внимательно отнестись ко всем расчетам. Он сравнил это с профессией врачей, для которых главное — не навредить.

Палиса утверждает, что если стрелок в возрасте от 18 до 24 лет в свое время добровольно мобилизовался или был на контракте, который автоматически продлили до конца особого периода, то он получит все то же самое в контексте финансовых мотиваторов, что и человек, который пришел на этот контракт недавно.

Он утверждает, что прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста — от 25 лет, чтобы уравновесить все эти вопросы.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что понимает истощение очень многих людей — в первую очередь тех, кто служит с начала полномасштабного вторжения. Палиса заявил, что в ближайшее время все эти изменения будут анонсированы.

Он добавил, что Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны проводят оценку имеющихся возможностей. Однако Палиса утверждает, что на данный момент возможности демобилизации нет.

В то же время он анонсировал, что в контракте на базе 18-24, но с расширенной категорией от 25 до 60 лет, будет заложен конечный срок службы.

