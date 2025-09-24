РФ вигадала новий фейк проти ЗСУ – “сатанинський вівтар” у підвалі під Кураховим
Росіяни поширюють черговий фейк, спрямований на дискредитацію Збройних сил України.
Цього разу пропагандист з окупованого Донецька Ян Гагін на камери демонструє сатанинський вівтар, знайдений у підвалі біля Курахового, в якому раніше перебували українські військові.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Фейк РФ про “сатанинський вівтар” ЗСУ: що відомо
На відео пропагандист Ян Гагін показує “сатанинський вівтар”, який українські військові залишили у підвалі біля Курахового, список предметів і правила використання.
Він стверджує, що подібні набори нібито централізовано постачалися націоналістичним батальйонам та ЗСУ.
Але уся сенсація розсипається від одного факту — тексти складені російською мовою. Жодних доказів, окрім постановочного відео, росіяни не надали.
— Це класичний приклад вигаданої страшилки, спрямованої на жителів прифронтових районів та окупованих територій. Мета — викликати страх і недовіру до українських військових, – зазначають у ЦПД.
Додається, що такі вкиди є частиною давньої пропагандистської методики Кремля: дегуманізувати українців через вигадані культи чи чорну магію, щоб виправдати збройну агресію проти України.
Фото: ЦПД