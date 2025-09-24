Росіяни поширюють черговий фейк, спрямований на дискредитацію Збройних сил України.

Цього разу пропагандист з окупованого Донецька Ян Гагін на камери демонструє сатанинський вівтар, знайдений у підвалі біля Курахового, в якому раніше перебували українські військові.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Фейк РФ про “сатанинський вівтар” ЗСУ: що відомо

На відео пропагандист Ян Гагін показує “сатанинський вівтар”, який українські військові залишили у підвалі біля Курахового, список предметів і правила використання.

Він стверджує, що подібні набори нібито централізовано постачалися націоналістичним батальйонам та ЗСУ.

Але уся сенсація розсипається від одного факту — тексти складені російською мовою. Жодних доказів, окрім постановочного відео, росіяни не надали.

— Це класичний приклад вигаданої страшилки, спрямованої на жителів прифронтових районів та окупованих територій. Мета — викликати страх і недовіру до українських військових, – зазначають у ЦПД.

Додається, що такі вкиди є частиною давньої пропагандистської методики Кремля: дегуманізувати українців через вигадані культи чи чорну магію, щоб виправдати збройну агресію проти України.

Фото: ЦПД

