Российская пропаганда запустила очередное фейковое видео для дискредитации Вооруженных сил Украины.

В частности, россияне сгенерировали запись якобы с бойцом ВСУ с интеллектуальными нарушениями, сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Очередное фейковое видео пропагандистов: что известно

Центр отметил, что видео, которое распространяют через соцсети, якобы сняли украинские военные. Там изображен человек с инвалидностью, которого выдают за действующего украинского военнослужащего.

– Эти видео являются фейком. Записи созданы с помощью искусственного интеллекта, что подтверждают соответствующие сервисы проверки контента на наличие дипфейка. Также характерным признаком подделки является отсутствие на форме каких-либо опознавательных знаков и возможности идентифицировать местность, – пояснил ЦПД.

Там отметили, что враги систематически осуществляют вбросы такого рода, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать процесс мобилизации.

В ЦПД напоминают, что фейки с якобы военным ВСУ с инвалидностью уже появлялись в декабре 2023 года, тогда их активно распространяли анонимные TikTok-аккаунты, весь контент которых был создан с помощью дипфейк-технологий.

