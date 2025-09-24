Внезапную остановку эскалатора, на который ступили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания в здании ООН 23 сентября, мог случайно спровоцировать видеооператор.

Видеооператор мог случайно остановить эскалатор Трампа

По мнению Организации Объединенных Наций, видеооператор мог не специально активировать функцию безопасности, когда на эскалатор ступили Трамп и Мелания, что и повлекло внезапную остановку механизмов конструкции, пишет Reuters.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик сказал, что видеооператор Трампа, чтобы снять прибытие президента США вместе с первой леди Меланией, поднимался эскалатором, обернувшись в противоположную от направления сторону.

Сейчас смотрят

— Видеооператор мог ненамеренно активировать функцию безопасности. Механизм безопасности предназначен для предотвращения случайного застревания людей или предметов в шестерне или их втягивания в нее, — заявил Дюжаррик.

Напомним, что ранее Трамп в шутку пожаловался не только на инцидент с эскалатором, но и на проблемы с телесуфлером во время своего выступления перед мировыми лидерами во вторник.

– Вот две вещи, которые я получил от Организации Объединенных Наций – плохой эскалатор и плохой телесуфлер, – сказал он 193-членам ассамблеи, что вызвало смех.

Однако представитель ООН заявил, что Белый дом использовал собственный телесуфлер. А президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок сказала: “Телесуфлеры ООН работают отлично”.

В то же время на внезапную остановку эскалатора в Белом доме отреагировали достаточно серьезно. Так, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт отметила, что “если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда на него ступали президент и первая леди, его нужно немедленно уволить”. Также она отметила важность расследования данного случая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.