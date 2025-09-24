Раптову зупинку ескалатора, на який ступили президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія у будівлі ООН 23 вересня, міг випадково спровокувати відеооператор.

Відеооператор міг випадково зупинити ескалатор Трампа

На думку Організації Об’єднаних Націй, що відеооператор міг ненавмисно активувати функцію безпеки, коли на ескалатор ступили Трамп та Меланія, що і спричинило його раптову зупинку, пише Reuters.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що відеооператор Трампа піднімався ескалатором задом наперед, щоб зняти прибуття президента США разом з першою леді Меланією.

Зараз дивляться

– Відеооператор міг ненавмисно активувати функцію безпеки. Механізм безпеки призначений для запобігання випадковому застряганню людей або предметів у шестерні або їх втягуванню в неї, – заявив Дюжаррік.

Нагадаємо, що раніше Трамп жартома поскаржився не лише на інцидент з ескалатором, а й на проблеми з телесуфлером під час свого виступу перед світовими лідерами у вівторок.

– Ось дві речі, які я отримав від Організації Об’єднаних Націй – поганий ескалатор і поганий телесуфлер, – сказав він 193-членам асамблеї, що викликало сміх.

Однак, представник ООН заявив, що Білий дім використовував власний телесуфлер. А президент Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок сказала: “Телесуфлери ООН працюють чудово”.

Водночас на раптову зупинку ескалатора у Білому домі відреагували досить серйозно. Так, прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт зазначила, що “якщо хтось в ООН навмисно зупинив ескалатор, коли на нього ступали президент і перша леді, його потрібно негайно звільнити”. Також вона наголосила на важливості проведення розслідування цього випадку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.