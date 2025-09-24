Пенсионное удостоверение — это официальный документ, подтверждающий право лица на получение пенсии и статус пенсионера. Оно используется для получения социальных льгот, скидок и других преференций, предусмотренных законодательством.

Удостоверение выдается как в бумажной, так и в электронной форме, содержит личные данные владельца и может служить подтверждением его прав в различных учреждениях и организациях.

Как получить пенсионное удостоверение офлайн и что для этого нужно, читайте в нашем материале.

Как оформить пенсионное удостоверение в 2025 году

Оформление пенсионного удостоверения офлайн осуществляется в территориальных подразделениях ПФУ. Заявитель может подать заявление на оформление пенсионного удостоверения лично, через законного представителя или заполнить его онлайн на портале: https://portal.pfu.gov.ua/.

Что нужно для оформления пенсионного удостоверения:

Заявление на оформление пенсионного удостоверения.

Документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от получения РНУКНП и имеют отметку об этом в паспорте).

Образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Фото.

Условия предоставления услуги

Пенсионное удостоверение оформляется в территориальном органе Пенсионного фонда Украины на основании заявления, составленного по форме приложения 1 к Порядку оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение пенсии, и других необходимых подтверждающих документов.

Выдача пенсионного удостоверения осуществляется лицам, которым назначена пенсия.

Если лицо несовершеннолетнее или недееспособное, заявление подают родители, усыновители, приемные родители, патронатные воспитатели, опекуны или попечители по месту жительства/пребывания или представители учреждений/органов опеки и попечительства по местонахождению таких учреждений.

Пенсионер получит пенсионное удостоверение в виде карты с графической и электронной информацией о владельце, а также ключами квалифицированной электронной подписи. Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее предоставления — 30 календарных дней.

