Пенсійне посвідчення — це офіційний документ, який підтверджує право особи на отримання пенсії та статус пенсіонера. Воно використовується для отримання соціальних пільг, знижок і інших преференцій, передбачених законодавством.

Посвідчення видається як у паперовій, так і в електронній формі, містить особисті дані власника та може слугувати підтвердженням його прав у різних установах і організаціях.

Як отримати пенсійне посвідчення офлайн і що для цього потрібно, читайте в нашому матеріалі.

Як оформити пенсійне посвідчення у 2025 році

Оформлення пенсійного посвідчення офлайн здійснюється у територіальних підрозділах ПФУ. Заявник може подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення особисто, через законного представника або заповнити її онлайн на порталі: https://portal.pfu.gov.ua/.

Що потрібно для оформлення пенсійного посвідчення:

Заява на оформлення пенсійного посвідчення.

Документ, що посвідчує особу, або документ, який підтверджує повноваження представника.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від отримання РНОКПП та мають відмітку про це у паспорті).

Зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Фото.

Умови надання послуги

Пенсійне посвідчення оформлюється у територіальному органі Пенсійного фонду України на підставі заяви, складеної за формою додатка 1 до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення пенсії, та інших необхідних підтвердних документів.

Видання пенсійного посвідчення здійснюється особам, яким призначено пенсію.

Якщо особа неповнолітня або недієздатна, заяву подають батьки, усиновлювачі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни чи піклувальники за місцем проживання/перебування або представники закладів/органів опіки та піклування за місцем розташування таких закладів.

Пенсіонер отримає пенсійне посвідчення у вигляді картки з графічною та електронною інформацією про власника, а також ключами кваліфікованого електронного підпису. Послуга надається безкоштовно, а строк її надання – 30 календарних днів.

