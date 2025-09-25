За прошедшие сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 08:00 25 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 25 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и осуществил 186 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг осуществил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил десять атак недалеко от Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное и Ореховое.

На Новопавловском направлении противник осуществил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сычнево, Вороне, Терновое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки Силы обороны отразили атаку оккупационных войск

На Приднепровском направлении противник осуществил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 25 сентября 2025 года

личного состава / personnel – около / about 1105490 (+940) человек / persons

танков / tanks – 11201 (+0) ед

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 23287 (+2) ед

артиллерийских систем / artillery systems – 33133 (+38) ед

РСЗО / MLRS – 1501 (+5) ед

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) ед

самолетов / aircraft – 427 (+1) ед

вертолетов / helicopters – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)

крылатые ракеты / cruise missiles – 3747 (+0)

корабли / катера / warships / boats – 28 (+0)

подводные лодки / submarines – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)

специальная техника / special equipment – ​​3975 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

