Карта боевых действий на 25 сентября 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 08:00 25 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Ситуация в Украине на 25 сентября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и осуществил 186 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
На Северском направлении враг осуществил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг осуществил десять атак недалеко от Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное и Ореховое.
На Новопавловском направлении противник осуществил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сычнево, Вороне, Терновое и Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки Силы обороны отразили атаку оккупационных войск
На Приднепровском направлении противник осуществил три безрезультатных попытки наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 25 сентября 2025 года
- личного состава / personnel – около / about 1105490 (+940) человек / persons
- танков / tanks – 11201 (+0) ед
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 23287 (+2) ед
- артиллерийских систем / artillery systems – 33133 (+38) ед
- РСЗО / MLRS – 1501 (+5) ед
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) ед
- самолетов / aircraft – 427 (+1) ед
- вертолетов / helicopters – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3747 (+0)
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0)
- подводные лодки / submarines – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)
- специальная техника / special equipment – 3975 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.