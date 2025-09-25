За минулу добу на фронті відбулося 160 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 08:00 25 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 25 вересня 2025

Ситуація в Україні на 25 вересня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки Сили оборони відбили атаку окупаційних військ

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 25 вересня 2025 року

особового складу / personnel – близько / about 1105490 (+940) осіб / persons

танків / tanks – 11201 (+0) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23287 (+2) од

артилерійських систем / artillery systems – 33133 (+38) од

РСЗВ / MLRS – 1501 (+5) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) од

літаків / aircraft – 427 (+1) од

гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)

крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)

спеціальна техніка / special equipment – 3975 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.