Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российским генералам, причастным к массовым авиаударам по гражданской инфраструктуре Сумщины, в результате которых погибли 15 жителей, в том числе дети. Еще пять жителей общины получили ранения.

Военные преступления в Сумской области: что известно

Следователи СБУ собрали новую доказательную базу против российских военных, которые отдавали приказы на массированные авиаудары по гражданской инфраструктуре Сумской области в начале полномасштабного вторжения.

С 5 по 10 марта 2022 года оккупанты сбросили более 20 авиабомб ФАБ-500, в результате чего были разрушены жилые дома, школа, детский сад и оздоровительный комплекс.

Вследствие погибли 15 мирных жителей, среди которых были дети. Еще пятеро людей получили ранения различной степени тяжести.

По материалам дела, приказ атаковать северо-восточный регион Украины отдал командующий Западным военным округом РФ генерал-полковник Александр Журавлев.

Однако планировал удары вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном.

Кроме того, к военному преступлению был привлечен командующий 6-й армией РФ генерал-лейтенант Олег Маковецкий, начальник штаба генерал-лейтенант Юрий Подоплелов, командующий 105-й смешанной авиационной дивизией Денис Кульша, командира 14-го истребительного авиаполка полковника Владимира Федосеева.

Установлено, что российские пилоты совершали боевые вылеты из Курской области, во время которых атаковали более 100 гражданских объектов Украины.

Шестерым фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности каждого военного преступника РФ.

Источник : СБУ

