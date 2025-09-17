Российский генерал-полковник Владимир Спиридонов заочно приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы.

Военный получил приговор за то, что в начале временной оккупации Херсона командовал разгоном мирных акций протеста и другими преступлениями.

Военные преступления российского генерала: что известно

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения Спиридонов руководил группировкой Росгвардии, которая участвовала в захвате Херсонской области.

В состав его подразделений входили четыре тактические группы, спецотряд и оперативное подразделение.

После установления оккупационной власти он организовал массовые репрессии против участников мирных протестов в Херсоне.

Документально подтверждено, что генерал отдавал приказы на силовые разгоны демонстраций в центре города.

Задержанных протестующих вывозили в тюрьмы, где к ним применяли пытки.

Перед освобождением правобережной части Херсонщины Спиридонов бежал в РФ, где получил повышение.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины — преступления агрессии, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

СБУ и прокуратура Херсонской области продолжают комплексную работу, чтобы привлечь военного преступника к реальной ответственности.

Источник : СБУ

