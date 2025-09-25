Служба безпеки України оголосила заочну підозру російським генералам, причетним до масових авіаударів по цивільній інфраструктурі Сумщини, внаслідок чого загинули 15 мирних жителів, серед яких – діти.

Воєнні злочини на Сумщині: що відомо

Слідчі СБУ зібрали нову доказову базу проти російських військових, які віддавали накази на масовані авіаудари по цивільній інфраструктурі Сумської області на початку повномасштабного вторгнення.

З 5 по 10 березня 2022 року окупанти скинули понад 20 авіабомб ФАБ-500, унаслідок чого були зруйновані житлові будинки, школа, дитячий садок та оздоровчий комплекс.

Загинули 15 мирних жителів, серед яких були діти. Ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За матеріалами справи, наказ атакувати північно-східний регіон України віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов.

Він планував удари разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

Крім того, до воєнного злочину було залучено командувача 6 армії РФ генерал-лейтенанта Олега Маковецького, начальника штабу генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова, командувача 105 змішаної авіаційної дивізії Дениса Кульшу, командира 14 винищувального авіаполку полковника Володимира Федосєєва.

Встановлено, що російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України.

Шістьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ.

Джерело : СБУ

