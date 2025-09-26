Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинской стороны о вторжении дронов в Закарпатскую область со стороны Венгрии.

Сийярто о венгерских разведывательных дронах в небе Украины

Как утверждает Петер Сийярто, президент Украины Владимир Зеленский якобы видит то, чего нет.

В то же время министр иностранных дел Украины не дал четкого ответа на вопрос, чьи именно дроны нарушили воздушное пространство в Закарпатской области.

— Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он видит то, чего нет, — грубо ответил Сийярто.

В пятницу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что военные зафиксировали в воздушном пространстве Украины вероятно венгерские дроны, которые могли осуществлять разведку.

— Был доклад наших военных о, откровенно говоря, очень странных событиях на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны. Это были дроны-разведчики, — сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Президент Украины поручил военным провести полную проверку. По его словам, они должны реагировать соответствующим образом в следующий раз, если еще будут фиксировать такие дроны, для обороны нашего государства.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что утром 26 сентября радиолокационными средствами в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области дважды зафиксировали пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

По информации Генштаба, указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа Чаклун-КМ.

