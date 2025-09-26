Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву української сторони про заліт дронів у Закарпатській області з боку Угорщини.

Сіярто про угорські розвідувальні дрони у небі України

Як стверджує Петер Сіярто, президент України Володимир Зеленський нібито бачить те, чого немає.

Водночас міністр закордонних справ України не дав чіткої відповіді на те, чиї саме дрони порушили повітряний простір у Закарпатській області.

– Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він бачить те, чого немає, – грубо відповів Сіярто.

У п’ятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що військові зафіксували у повітряному просторі України ймовірно угорські дрони, які могли здійснювати розвідку.

– Була доповідь наших військових щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони. Це були дрони-розвідники, – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

Президент України доручив військовим провести повну перевірку. За його словами, вони мають реагувати відповідно наступного разу, якщо ще фіксуватимуть такі дрони, для оборони нашої держави.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами у повітряному просторі України над територією Закарпатської області двічі зафіксували проліт на різних висотах повітряного об’єкта типу дрон.

За інформацією Генштабу, зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу Чаклун-КМ.

