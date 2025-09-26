Грозит ли Украине отключение газа зимой 2025-2026 годов — мнение эксперта

Украина готовится к отопительному сезону 2025/2026 – снова в условиях войны и постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру.

Факты ICTV расспросили аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свищо, возможно ли отключение газа зимой 2025-2026 годов и сколько голубого топлива накопила Украина.

Возможны ли отключения газа зимой в Украине

Министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона Едині новини подчеркнула, что подготовка к зиме идет по плану – ведутся ремонты и восстановительные работы, накапливаются запасы газа, угля и мазута, а также создаются резервы оборудования и укрепляется физическая защита объектов.

По ее словам, главным вызовом остаются ежедневные российские атаки по энергообъектам в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях. В то же время энергосистема работает стабильно, а благодаря помощи международных партнеров, в частности ЕБРР, Норвегии и Европейского инвестиционного банка, Украина сможет пройти зиму даже в сложных условиях.

По словам Светланы Гринчук, энергетики прорабатывают различные сценарии и готовы к любым вызовам.

Будут ли отключать газ зимой 2025-2026: мнение эксперта

Михаил Свищо отметил в комментарии Факты ICTV, что, безусловно, в условиях полномасштабной войны существует риск отключений газоснабжения из-за российских атак.

Ведь РФ продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, в частности по газовым объектам, и с приближением зимы интенсивность ударов может возрасти. Это может приводить к локальным перебоям с поставками газа.

— В то же время дефицита ресурса нет. Украина уже накопила более 12,6 млрд куб. м природного газа в подземных хранилищах, и закачка продолжается. Сейчас ее темпы в два раза выше, чем в прошлом году, — подчеркнул эксперт.

Официальная цель на 1 ноября составляет 13,2 млрд куб. м – этого достаточно, чтобы пройти зиму даже в холодную погоду, если не будет масштабных разрушений из-за атак.

Более того, по мнению эксперта, при таких темпах к началу ноября в хранилищах может быть уже 13,5–13,6 млрд куб. м. Кроме того, в течение отопительного сезона Нафтогаз планирует дополнительно импортировать газ, чтобы полностью обеспечить потребности.

— Итак, несмотря на военные риски, запасов газа достаточно для стабильного прохождения зимы, даже в случае роста потребления после возможных российских ударов, — резюмировал эксперт.

